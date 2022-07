Sadio Mané e Matthijs de Ligt estrearam-se a marcar com a camisola do Bayern Munique, na goleada ao DC United comandado por Wayne Rooney (6-2), num jogo com oito golos, para gáudio dos adeptos que esgotaram o Audi Filed, em Washington na última madrugada.

O avançado senegalês precisou pouco mais de cinco minutos para marcar o seu primeiro golo, na conversão de uma grande penalidade, a punir uma falta sobre Lucas Copado. O avançado contratado ao Liverpool chegou a bisar, antes do intervalo, mas este segundo golo acabou por ser anulado por fora de jogo. A verdade é que o senegalês foi o melhor jogador do Bayern na primeira parte em que Julian Nagelsmann apostou no seguinte onze: Neuer; Mazraoui, Nianzou, Upamecano e Davies; Copado, Sabitzer, Vidovic e Leroy Sané; Gnabry e Sadio Mané.

O Bayern chegou ao intevalo a vencer por 3-0, com Sabitzer (12m) e Gnabry (44m) também a marcarem pela equipa bávara.

Festa e susto por De Ligt

Na segunda parte Nagelsmann apostou num novo onze [Ulreich; Pavard, de Ligt, Hernandez e Stanisic; Wanner, Kimmich, Gravenberch e Coman; Müller e Zirkzee] e foi a vez de De Ligt mostrar serviço. Ainda antes do segundo minuto em campo, o central já estava a festejar um golo. Na sequência de um canto da direita, houve um desvio ao primeiro poste e o jovem central apareceu no segundo a finalizar, com o pé esquerdo, à ponta de lança.

Uma estreia promissora, mas, aos 72 minutos, de Ligt chocou com um adversário e ficou em dificuldades físicas. O central neerlandês ainda procurou continuar em campo, mas teve mesmo de ser substituído. No final do jogo, Nagelsmann desvalorizou o incidente. «Não é uma lesão. Os últimos dias foram puxados para ele, incluindo o treino da manhã. Na quinta-feira vai estar novamente em forma», atirou o treinador.

Na segunda parte, além de De Ligt, marcaram também Zirkzee (52m) e Muller (90m) pelo Bayern, enquanto Lehland (54m) e Ku-DiPietro (83m) reduziram a diferença para a equipa de Wayne Rooney.

Veja o resumo da goleada do Bayern: