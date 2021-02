Sem o lesionado André Silva, o Eintracht Frankfurt bateu o Bayern Munique por 2-1 e igualou o Wolfsburgo no terceiro lugar.



O conjunto da Hutter teve um início tremendo de encontro e aos 12 minutos colocou-se a vencer. Filip Kostic fugiu na esquerda e cruzou para o desvio certeiro do japonês Kamada. O campeão europeu e mundial estava em dificuldades e foi quase ao tapete quando Younes fez um golaço à meia hora de jogo.



Sem Muller, Gnabry, Douglas Costa, Pavard ou Tolisso, Flick lançou Goretzka ao intervalo para o lugar de Marc Roca. Porém, foi o goleador habitual quem recolocou o Bayern Munique na discussão da partida. Robert Lewandowski aproveitou um excelente trabalho de Sané - sentou dois adversários - para reduzir para 1-2.



Os campeões germânicos e líderes da prova tiveram oportunidades para evitar o desaire, mas Coman não mostrou a frieza habitual. Refira-se que Tiago Dantas não saiu do banco de suplentes. Assim, o Bayern pode ver o Leipzig aproximar-se.



Por sua vez, o Mainz surpreendeu o Borussia Monchengladbach (2-1) com o golo do triunfo a ser anotado por Stoger aos 86 minutos.



O Estugarda triunfo em Colónia por 1-0 graças a um golo de Sasa Kalajdzic. Já o Union Berlim bateu o Friburgo, fora de portas, pelo mesmo resultado (1-0).