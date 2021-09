O Borussia Dortmund perdeu em casa do Borussia Monchengladbach por 1-0, numa partida referente à sexta jornada da Bundesliga.



Sem Haaland e Reus, ambos ausentes por lesão, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões entrou bem e viu a equipa de arbitragem anular um golo a Matts Hummels por posição irregular. O regresso de Marco Rose ao Borussia-Park começou a tornar-se um pesadelo quando Zakaria, após ganhar um ressalto na área, bateu Kobel (37m).



Três minutos depois de sofrer, o Borussia Dortmund viu Dahoud ser expulso por acumulação de cartões amarelos. O alemão viu o primeiro cartão pela falta cometida e depois recebeu o segundo por aplaudir a decisão do árbitro.



Com menos um, o jogo ficou muito complicado para o Borussia Dortmund que esteve sempre mais perto de sofrer do que de empatar. Com este desaire, o segundo na Bundesliga, a equipa de Raphael Guerreiro (jogou todo o encontro) é quarta classificada com 12 pontos enquanto o Gladbach é 11.º com sete pontos.



Veja os principais lances do encontro nos vídeos associados ao artigo.