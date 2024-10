O Wolfsburgo perdeu por 4-2 na receção ao Werder Bremen, numa partida da 7.ª jornada da Bundesliga.



Os «lobos» até começaram bem a partida e colocaram-se a vencer com um golo de Tiago Tomás aos 19 minutos, na sequência de um canto. O português aproveitou uma «carambola» na área e de calcanhar inaugurou o marcador.



Os forasteiros igualaram a contenda aos 45+5 por Weiser e deixaram tudo em aberto para o segundo tempo. A etapa complementar foi desastrosa para o Wolfsburgo que sofreu dois golos em 15 minutos - marcaram Agu e Ducksch - e perderam Wimmer, expulso com vermelho direto.



O Werder Bremen aproveitou e chegou com toda a naturalidade ao 4-1 por Grull. O melhor que o Wolfsburgo conseguiu foi reduzir por Joakim Mæhle dez minutos do fim.



No outro jogo deste domingo, o Union de Berlim, que teve Diogo Leite de início, venceu o Holstein Kiel, fora de portas, por 2-0.