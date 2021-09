Christian Streich é uma verdadeira lenda do Friburgo. Treinador da equipa principal nas últimas dez épocas e meia, o técnico está há mais de 30 anos no clube, onde fez também grande parte da carreira como treinador.

Nesse sentido, é fácil perceber que, no dia em que o Friburgo se despediu do seu icónico estádio, o nome do treinador tenha sido um dos mais entoados pelos adeptos.

Num momento emocionante, com a equipa sentada no relvado diante dos adeptos, Christian Streich não controlou as emoções e as lágrimas correram-lhe pelo rosto.