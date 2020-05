O Hertha Berlim recebeu e goleou esta sexta-feira o Union Berlim, por 4-0, no dérbi da capital alemã que abriu a 27.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato germânico de futebol.

Os golos da equipa da casa surgiram todos na segunda parte. Num Estádio Olímpico vazio, dois golos em dois minutos encaminharam o triunfo do Hertha. Aos 51 minutos, o bósnio Ibisevic fez o 1-0 e Lukebakio fez o 2-0 ao minuto 52. Depois, Matheus Cunha e Boyata apontaram os restantes golos, respetivamente aos 61 e 77 minutos.

A equipa orientada por Bruno Labbadia voltou aos triunfos após três jogos sem vencer e subiu, à condição, ao décimo lugar, com 34 pontos. Já o rival berlinense é 12.º classificado, com os mesmos 30 pontos: fica à mercê do Eintracht Frankfurt, dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, que é 13.º, com 28 pontos.