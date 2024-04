Na Alemanha, o Hoffenheim recebeu e venceu o Augsburgo por 3-1 e regressou às vitórias na Bundesliga. Jurásek, defesa emprestado pelo Benfica à equipa da casa, foi titular, mas saiu aos 75 minutos do encontro.

O Hoffenheim inaugurou o marcador aos 17 minutos. É tudo bem feito pelo ataque da equipa visitada, com Weghorst a só ter mesmo de encosta para o 1-0 na partida.

Três minutos depois, o avançado neerlandês fez a assistência para Kramaric, que rematou colocado e fora do alcance do guarda-redes para o 2-0 no encontro. No segundo tempo, Demirovic ainda reduziu, mas o Hoffenheim confirmou o triunfo em cima do minuto 90 por Bebou.

Com este resultado, a equipa de Pellegrino Matarazzo passa a somar 36 pontos e está no 8.º lugar do campeonato alemão. O Augsburgo tem os mesmos 36 pontos, mas está um posto acima, na 7.ª posição.

