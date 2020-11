Erling Haaland está há menos de um ano no Borussia Dortmund e já está a ser seguido pelos maiores clubes da Europa, mas o pai do jogador veio a público refrear os intuitos dos grandes tubarões, garantindo que o jovem avançado está determinado em conquistar títulos no clube alemão antes de voltar a mudar de camisola.

Segundo a imprensa alemã, o acordo com o Borussia Dortmund permite a Haaland deixar o clube quando entender, mas o pai do jogador, Alfe-Inge, considera que o filho está no clube certo para crescer e ganhar troféus antes de pensar em mudar de ares.

A verdade é que há muita especulação quanto a uma transferência já em janeiro, quando o mercado de transferências voltar a abrir. «Quando jogas bem, é lógico que os grandes clubes te batam à porta, mas estamos apenas a falar de especulação», comentou o pai do jogador em entrevista ao canal alemão Sport1.

Haaland trocou Salzburgo por Dortmund em janeiro e Alfe-Inge garante que não está na cabeça do filho voltar a mudar de clube menos de um ano depois. «Neste momento não está na cabeça do Erling, nem na minha, que outro clube o venha buscar. Assinámos um contrato de longa duração com o Dortmund e eles têm uma equipa fantástica para o Erling. Não estamos interessados em olhar mais para a frente», referiu.

Apesar de tudo, o progenitor de um dos avançados mais desejados do mundo, deixa uma porta entreaberta para uma possível transferência a curto prazo. «Nunca se sabe o que pode vir a acontecer. Ainda não falámos sobre essa possibilidade. Penso que ele gostava de ganhar alguns troféus com o Dortmund antes de sair. Tem esse objetivo. O Erling ainda pode ganhar muita coisa na Alemanha e pode fazer grandes progressos. Voltar a sair não é uma prioridade para nós», insistiu.

Apesar de tudo, o interesse de clubes como o Manchester United e a possibilidade de jogar na Premier League não deixam de ser aliciantes para o jovem avançado. «Penso que ele se pode adaptar a qualquer liga. Nesta altura, ele está feliz na Bundesliga e focado no Dortmund. Ele quer apenas ser melhor jogador e não está obcecado em olhar para o futuro», destacou o pai.

Além disso, o United, nesta altura, na pespetiva do pai, não pode oferecer muito mais do que o Dortmund já lhe está a proporcionar. «Não é fácil comparar porque ele já está a jogar no Dortmund. São dois clubes tradicionais, com uma larga falange de apoio e uma história gloriosa. O Manchester United é um clube orgulhoso, tal como o Dortmund na Alemanha. E o Dortmund quer bater o Bayern a curto prazo, esse objetivo é claro», comentou ainda o pai de Haaland.