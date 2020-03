O futuro do avançado alemão Timo Werner está por decidir. Passe pelo Leipzig ou por outro clube. A garantia foi dada pelo diretor desportivo do Leipzig, Markus Krösche, no domingo.

«Tudo é possível», afirmou Krösche, em declarações ao canal Sport1, pouco mais de um mês depois de o avançado de 24 anos ter dito que ficava «orgulhoso» de «ser associado» à «melhor equipa do mundo atualmente», no caso considerando o Liverpool.

«Não sabemos como o mercado de transferências está a desenvolver-se. Estamos a analisar uma bola de cristal muito nebulosa. Não sabemos quais são os nossos recursos e o que outros clubes têm para oferecer», referiu o dirigente.

Werner tem contrato com o Leipzig até 2023 e está a realizar a época mais goleadora no clube, à quarta. Leva 27 golos em 2019/2020, num total de 36 jogos. Já ultrapassou por margem significativa os 20 golos de 2018/2019, os 21 de 2017/2018 e os 20 de 2016/2017.