O Nápoles renovou contrato com o guarda-redes italiano Alex Meret até ao final da época 2023/24, confirmou esta quarta-feira o clube italiano.

Meret, de 25 anos, vê assim prolongado um vínculo que pode estender-se ainda por mais uma época adicional, até 2025.

«O Nápoles prolongou o contrato do jogador Alex Meret até 30 de junho de 2024, com opção de prolongamento pelo clube até 30 de junho de 2025», refere o Nápoles, em comunicado, sobre o guardião já internacional pela seleção e que defendeu a baliza do Nápoles nos 11 jogos desta época.