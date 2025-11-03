Internacional
Há 1h e 33min
VÍDEO: internacional inglês regressa ao Arsenal para treinar com os sub-21
Alex Oxlade-Chamberlain, ex-Arsenal e Liverpool, encontra-se neste momento livre no mercado
TR
Alex Oxlade-Chamberlain, ex-Arsenal e Liverpool, encontra-se neste momento livre no mercado
TR
Alex Oxlade-Chamberlain, médio de 32 anos, regressou ao Arsenal para treinar com os sub-21. O internacional inglês, que representou os «gunners» entre 2011 e 2017, encontra-se neste momento sem clube, mantendo assim a forma enquanto não resolver o futuro.
Na temporada passada representou o Besiktas, da Turquia, tem sido opção em 20 jogos, somando um golo. Antes, vestiu as cores o Liverpool entre 2017 e 2023, clube pelo qual venceu uma Premier League, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.
RELACIONADOS
INSÓLITO: mascote do modesto St. Albans foi expulsa por embriaguez extrema
Real Madrid: lesão afasta Mastantuono do jogo frente ao Liverpool
Futebolista inglês entre os feridos do ataque com faca num comboio
VÍDEO: Reaves é o primeiro da história a assistir um «alley oop» para pai e filho
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS