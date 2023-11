Alex Song, futebolista camaronês, anunciou nas redes sociais que terminou a carreira futebolística. Atualmente representava o Arta/Solar 7, clube de futebol do Djibouti, com sede em Arta.

O ex-médio pendura as botas aos 36 anos, ao fim de quase duas décadas como futebolista profissional, depois de ter representado o Bastia (França), o Charlton Athletic (Inglaterra), o Arsenal (Inglaterra), o Barcelona (Espanha), o West Ham (Inglaterra), o Rubin Kazan (Rússia), o FC Sion (Suiça) e por fim, o Arta/Solar 7 (Djibouti). Ao longo da carreira somou 49 internacionalizações pela seleção dos Camarões.

Termina a carreira com dois títulos no palmarés: uma Liga Espanhola e uma Supertaça de Espanha, ambos ao serviço do Barcelona.