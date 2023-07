Alexander Easdale estava a começar a construir a carreira de futebolista enquanto sénior, quando tomou uma decisão radical e mudou a vida do avesso. O jovem de 22 anos, que alinhava no Greenock Morton, do segundo escalão escocês, deixou para trás os sonhos de jogador e começou a trabalhar na sucata do pai.

«Estou muito mais feliz. Estou a gostar muito de cada dia», afirmou o jovem escocês, citado pelo The Sun.

«O futebol é bastante bem pago. O estilo de vida é bom. Treinas de manhã e depois tens folga à tarde para fazeres o que quiseres e recuperares. Estive em tempo integral durante quase 10 anos no futebol. Comecei assim quando tinha 15 ou 16 anos, mas pensei: "Consegui o que pude no futebol". Um dia, pensei que talvez pudesse entrar no negócio de sucata e começar de baixo, onde o meu pai e o meu tio começaram», acrescentou Alexander, que tirou carta de camião para poder trabalhar nos três estaleiros de ferro-velho do pai, Sandy e do tio, James, que construíram a sua fortuna com autocarros, táxis e fabrico de janelas.

A decisão foi tomada em outubro passado e até surpreendeu o pai. «É difícil passar de um clube da segunda liga para um dia duro de trabalho. Ele deixou o clube na segunda-feira e começou no ferro-velho no dia seguinte. No futebol, tomas o pequeno almoço, depois fazes uma massagem seguida de treino, jantas e vês um filme para recuperar. Comparem isso com conduzir [um camião] para recolher lixo.»

Sandy garantiu ao filho que não ia ter um papel na administração. «É muito fácil dizer para usar um fato, sentar-se na sala de reuniões e ganhar 100 mil por ano e um carro da empresa, mas ele não queria isso. Ele está no degrau mais baixo de todo o império», frisou.

«Ele está cá há nove meses. Adora isto. Estou orgulhoso por se ter adaptado tão bem. Ele não sente falta do futebol. Lida com clientes e preços, aprendeu onde comprar as coisas, por quanto vender e quais são as margens de lucro. Surpreende-me como ele se adaptou», confessou.

Sandy destacou ainda que o filho não anda nos carros luxuosos do pai e prefere conduzir uma carrinha, o que demonstra que «tem os pés bem assentes no chão». De resto, ao fim deste período, Alexander sente-se realizado.

«Havia muita mais pressão no futebol, porque eras escrutinado todos os sábados. Aqui sou apenas um trabalhador, faço o meu trabalho das 08h00 às 17h00, saio com o camião para recolher sucata e trabalho nas máquinas. Sinto-me muito mais feliz agora e estou a desfrutar disso todos os dias», rematou.