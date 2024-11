Se já na época passada Viktor Gyökeres tinha chamado a atenção, com 43 golos em 50 jogos, agora o sueco está ainda mais 'na berra', com 23 golos em 18 jogos, três deles marcados ao todo-poderoso Manchester City.

Mas antes dos maiores holofotes do futebol mundial estarem apontados para o avançado do Sporting, já merecia a atenção no seu país-natal, de onde saiu em 2017. O colega de Seleção Alexander Isak destacou a fama de Gyökeres».

«Já há algum tempo que vimos, nós, suecos, pelo menos, como se desenvolve e o nível que possui. Parece, agora, que o mundo inteiro está a começar a falar sobre ele. Também na Inglaterra se fala dele. É uma diversão incrível para ele e para nós na seleção sueca termos um jogador assim», diz Isak, jogador do Newcastle, ao jornal sueco DN.

Alexander Isak tem sido associado ao Arsenal, mas rejeita alimentar esse tema na imprensa.

«Ao longo da minha carreira, nunca falei ou comentei os rumores de transferências durante a temporada. Estou totalmente focado na minha tarefa e vamos ter uma temporada fantástica no Newcastle. Não penso em mais nada», garantiu.