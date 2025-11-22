Alexander Isak, protagonista da maior transferência do último mercado de transferências (e uma das mais caras de sempre), comprou um cão de guarda no valor de 34 mil euros.

Capa de muitos jornais durante a polémica mudança entre Newcastle United e Liverpool, o avançado de 26 anos recebeu (e tem recebido) várias ameaças de morte, fosse pela «traição» aos Magpies ou as fracas exibições que tem apresentado (tanto pelo clube como pela seleção da Suécia).

Segundo o jornal The Sun, Isak tomou decisões drásticas, e tal como muitos jogadores têm feito, de modo a prevenir assaltos e outras situações indesejáveis, decidiu adquirir um Dobermann altamente treinado.

«Linda por dentro e por fora, ela encapsula tudo o que um Doberman deveria, uma fera verdadeiramente fabulosa», pode ler-se na publicação da Phoenix Dogs, empresa especialista em treinar cães.

Esta temporada, o sueco leva um golo e uma assistência em nove jogos pelo Liverpool. Pela seleção da Suécia fez quatro jogos, zero golos e não conseguiu evitar o último lugar no grupo B da qualificação para o Mundial 2026.