O Atlético de Madrid goleou o Real Sociedad por 4-0, com Alexander Sorloth a ter uma noite inesquecível, ao anotar quatro golos à sua antiga equipa.

Sorloth decidiu o jogo com quatro golos na segunda parte: aos sete, dez, 11 e 30 minutos.

Com este resultado, os «colchoneros» reforçam o terceiro lugar com 70 pontos e emblema basco, por sua vez, está na 12.ª posição, com 43 pontos.

Já o Valência venceu o Getafe, por 3-0. Os portugueses André Almeida e Domingos Duarte foram titulares respetivas equipas. Pepelu (8m, penálti), Diego López (18m) e Hugo Duro (37m) marcaram os golos da vitória do Valência, que assume o 10.º lugar, com 45 pontos (a dois do lugar de acesso à Liga Conferência), ainda que à condição, pois o Osasuna, 11.º com 44 pontos, tem menos um jogo disputado. O Getafe encontra-se na 13.ª posição, com 39 pontos.

O Maiorca venceu por 2-1 na receção ao Valladolid. Samuel Costa do lado do Maiorca e André Ferreira pelo Valladolid foram titulares. Chuki (11m) fez o primeiro golo da partida para a equipa do Valladolid. Omar Mascarell (28m) e Sergi Darder (49m) selaram a reviravolta para a equipa da casa. O Maiiorca está na oitava posição, que dá a possibilidade de jogar a Liga Conferência, com 47 pontos. O Valladolid, já despromovido, está no 20.º e último lugar com 16 pontos.

O Villarreal, que luta por um lugar na Liga dos Campeões, foi a casa do Girona vencer por 1-0. Etta Eyong, que saltou do banco, marcou o golo da vitória para o «submarino amarillo», aos 89 minutos. O Villarreal mantém-se no quinto posto, lugar que dá acesso à Liga dos Campeões, com 61 pontos. O Girona está na 15.ª posição, com 38 pontos.

Já o Celta de Vigo recebeu e venceu o Sevilha por 3-2. Ilaix Moriba (19m), Óscar Mingueza (65m) e Borja Iglesias (90+1m) marcaram os golos da equipa da casa. Nemanja Gudelj (45+8m, penálti) e Kike Salas (90+8m) marcaram para o Sevilha. O Celta de Vigo encontra-se no sétimo lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 49 pontos. Já o Sevilha está na 16.ª posição, com 38 pontos.

Na sexta-feira, no jogo que abriu a jornada, o Rayo Vallecano venceu na visita ao Las Palmas, por 1-0.