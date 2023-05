O treinador português Alexandre Santos conduziu o Petro de Luanda ao segundo título consecutivo no campeonato de Angola, o Girabola, confirmado este domingo com o triunfo sobre o Interclube, treinado pelo também luso Luís Gonçalves, por 2-0.

No jogo da 29.ª jornada, Kinito fez o 1-0 aos 15 minutos e Tiago Azulão o 2-0, aos 56 minutos

O Petro de Luanda confirma o seu 17.º campeonato, numa altura em que tem 69 pontos, a uma jornada do fim do campeonato. A equipa não vai jogar a última jornada por força de calendário. Tem mais nove pontos do que o Primeiro de Agosto, segundo na tabela.

Com esta derrota, o Interclube caiu de terceiro para quinto, com 49 pontos.