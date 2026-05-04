Espanha: Alexis Sánchez decide e Sevilha deixa lugares de descida
Golo do chileno vale triunfo frente à Real Sociedad
Um golo de Alexis Sánchez permitiu ao Sevilha vencer a Real Sociedad por 1-0, na noite desta segunda-feira, no jogo que fechou a jornada 34 da liga espanhola.
Lançado pelo treinador Luis García para a segunda parte, o chileno Alexis Sánchez finalizou de pé direito, na área, após um bom trabalho do francês Neal Maupay de costas para a baliza.
Com este resultado, o Sevilha sai dos lugares de descida e é agora 17.º classificado, com 37 pontos, mais um do que o Alavés, que está agora em zona de descida (18.º com 36 pontos) depois de ter começado a jornada no 16.º posto.
A disputa pela permanência está ao rubro, com o Levante treinado por Luís Castro no 19.º lugar com 33 pontos e o Oviedo em 20.º com 28 pontos a tentarem salvar-se. Acima da zona de descida há equipas muito próximas: o Valência é 12.º com 39 pontos, o Espanhol é 13º também com 39 e, com 38 pontos, estão Elche (14.º) Maiorca (15.º) e Girona (16.º). A Real Sociedad ocupa o nono lugar com 43 pontos.
O golo de Alexis