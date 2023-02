O Marselha venceu na noite deste sábado na visita ao Clermont, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da primeira liga francesa.

Num encontro que teve início atrasado 49 minutos, devido a confrontos no exterior do estádio, o Marselha abriu o marcador em cima do intervalo, ao minuto 44, num penálti apontado pelo chileno Alexis Sánchez.

O mesmo Alexis fez, na segunda parte, aos 81 minutos, o segundo golo do Marselha, de cabeça, na recarga a um primeiro cabeceamento seu.

O português Vitinha entrou aos 84 minutos para a saída de Alexis, tendo feito o seu terceiro jogo ao serviço da equipa gaulesa.

Também este sábado, o Mónaco derrotou o líder PSG, por 3-1. Com estes resultados, o Marselha segue no segundo lugar, agora com 49 pontos, reduzindo para cinco os pontos de atraso para o líder PSG. O Lens, nesta altura quarto classificado e que no domingo visita o Lyon, também pode ficar com 49 pontos em caso de vitória. O Mónaco, para já, é terceiro à condição, com 47 pontos.