O selecionador do Equador, Gustavo Alfaro, aconselhou Gonzalo Plata e Leonardo Campana a trocarem de equipas de forma a terem minutos para continuarem a ser chamados à seleção.



«Falei com Plata e com Campana sobre a possibilidade de procurarem um lugar onde joguem. Aconselhei-os porque vem aí o semestre mais importante das eliminatórias [para o Mundial 2022] e a Copa América. É fundamental que todos tenham jogo e que continuem a tornar as minhas decisões difíceis. Precisamos de jogadores com nível competitivo», referiu, em declarações reproduzidas pelo jornal «El Universo».



O treinador argentino, de 58 anos, frisou que não chega os futebolistas apenas treinarem. «Precisamos de futebolista com nível competitivo, jogadores que joguem nas suas equipas. No treino nunca se reproduz um jogo onde estão pontos em disputa», acrescentou.



Apesar de não jogar pela equipa A dos leões desde 15 de janeiro, Plata entrou aos 60 minutos do jogo de preparação da Tri contra a Bolívia tal como Campana, avançado que disputou apenas 58 jogos pela equipa principal do Famalicão esta época.