A guerra na província moçambicana de Cabo Delgado está a deixar populações inteiras sem casa e sem alimento. Os jihadistas islâmicos têm deixado um rasto de destruição e as consequências estão a ser «dramáticas».



A expressão é utilizada por Ali Hassan, antigo futebolista do Sporting. Em conversa com o Maisfutebol, o atual treinador da equipa do Liga Desportiva de Maputo explicou que se juntou a uma ONG e integrou uma missão de «angariação de bens» e «apoio aos refugiados» causados pelo conflito que já dura há três anos.



Ali Hassan enviou-nos algumas fotos e prometeu que dará mais revelações assim que volte a Maputo e se encontre em segurança e com tempo. O ex-médio jogou no Sporting de 1988 a 1991 (25 jogos oficiais) e passou depois por Vitória de Setúbal, Amora, Académico de Viseu e Torres Novas.



Cerca de 200 mil pessoas tiveram de deixar as aldeias onde viviam para fugir ao terror dos radicais islâmicos. Há o registo de cerca de três mil mortos.