Internacional
Há 1h e 7min
OFICIAL: Allan Saint-Maximin reforça o Club América
Extremo francês representou o Fenerbahçe na temporada passada
TB
Extremo francês representou o Fenerbahçe na temporada passada
TB
Allan Saint-Maximin é jogador do Club América, anunciou esta terça-feira o clube do México.
«Bem-vindo ao Club América, Allan! Oficialmente és uma Águia», refere a publicação oficial.
Na última temporada, o extremo francês foi emprestado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, ao Fenerbahçe de José Mourinho, tendo apontado quatro golos e tantas assistências em 31 jogos.
Ao longo da carreira representou também o Newcastle, Bastian, Hannover 96, Saint-Étienne, Nice e Monaco.
LEIA MAIS: saiba todas as novidades no mercado de transferências
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS