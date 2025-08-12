Allan Saint-Maximin é jogador do Club América, anunciou esta terça-feira o clube do México.

«Bem-vindo ao Club América, Allan! Oficialmente és uma Águia», refere a publicação oficial.

Na última temporada, o extremo francês foi emprestado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, ao Fenerbahçe de José Mourinho, tendo apontado quatro golos e tantas assistências em 31 jogos.

Ao longo da carreira representou também o Newcastle, Bastian, Hannover 96, Saint-Étienne, Nice e Monaco.

LEIA MAIS: saiba todas as novidades no mercado de transferências