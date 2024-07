Massimiano Allegri pode estar sem clube, mas continua a ter 'dores de cabeça' relacionadas com a Juventus. O treinador foi despedido no final da época passada, mas recebeu uma multa relativa à final da Taça de Itália.

O treinador irritou-se profundamente com algumas decisões de arbitragem e, no final do jogo, insultou o diretor do jornal Tutto Sport, Guido Vaciago.

Através de um comunicado oficial, a FIGC, a federação italiana de futebol, anunciou as sanções impostas ao ex-treinador da Juventus e também ao próprio clube.

«Na sequência do acordo celebrado entre as partes, foi aplicada ao antigo treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, uma coima de 10.000 euros», pode ler-se em comunicado. O clube bianconeri foi igualmente multado em 2.000 euros.