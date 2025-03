O internacional canadiano Alphonso Davies sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, confirmou o Bayern Munique, na manhã desta quarta-feira.

O lateral-esquerdo de 24 anos lesionou-se ao serviço da seleção do Canadá, no domingo, na vitória por 2-1 que valeu o bronze na Liga das Nações da CONCACAF. Foi substituído aos 12 minutos de jogo.

Davies vai falhar o resto da época 2024/25, falhando também o Mundial de Clubes, prova na qual o clube alemão é adversário do Benfica, tal como Boca Juniors e Auckland City.

«O Bayern ficará sem Alphonso Davies por um longo período após a pausa internacional. Davies foi diagnosticado com um ligamento cruzado rompido no joelho direito após o seu regresso do serviço internacional com a seleção do Canadá e vai passar por uma cirurgia hoje», refere o Bayern, em comunicado, acrescentando que o jogador «não estará disponível por vários meses».

Upamecano também é baixa

Quem também é baixa no Bayern Munique, após a pausa internacional, é o central francês Dayot Upamecano, diagnosticado com corpos livres no joelho esquerdo.

«Upamecano foi diagnosticado com corpos livres no joelho esquerdo, o que significa que ele não estará disponível para o Bayern por várias semanas», nota o clube germânico.