O treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, saiu em defesa dos futebolistas Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni na manhã deste sábado, sublinhando que não vai «queimar» os seus atletas numa «fogueira pública», lembrando o que ambos já fizeram pelo clube.

«Estou orgulhoso pela rapidez e transparência com que o clube atuou, os jogadores assumiram o seu erro, assumiram as consequências e pediram desculpa aos adeptos, ao clube e ao balneário. Eu não vou queimar os meus jogadores numa fogueira pública, nenhum dos dois merece, nem o Valverde, nem o Tchouaméni, pelo que fizeram pelo clube tantos anos e pelo que a mim me mostraram nestes meses», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Barcelona.

«Todos podemos errar, mas penso que Valverde e Tchouaméni são dois jogadores que representam muito bem o que é o Real Madrid, merecem que viremos a página, que lhes demos uma oportunidade de continuar a lutar por este clube. São dois campeões europeus pelo Real Madrid. Nem todos podem dizer o mesmo e eu estou orgulhoso deles. Não vou permitir que se aproveitem disto para colocar em dúvida o profissionalismo dos jogadores, porque estão a dizer-se muitas mentiras. É mentira que não são profissionais, que me faltaram uma só vez ao respeito, é absolutamente mentira. Ou que não joguem porque têm problemas comigo. Não vou permitir, porque é totalmente falso. Levo aqui quatro meses [ndr: como treinador] e estou muito orgulhoso dos jogadores. Às vezes a frustração e a raiva levam-nos a situações que não queremos, mas temos é de nos concentrar no jogo», prosseguiu.

Depois, Arbeloa foi questionado sobre se já tinha vivido algo assim, alguma vez, num balneário. E falou do caso que envolveu dois colegas de equipa no passado, sem colocar nomes… e um taco de golfe. Isto para, sem querer justificar desentendimentos, dizer que já viveu «situações piores».

«Eu já tive um colega de equipa que pegou num taco de golfe e deu uma tacada noutro. Para mim o mais grave e o que mais me dói é que o que se passa no balneário do Real Madrid devia ficar no balneário. São situações que não deviam acontecer entre companheiros, já aconteceram em todos os lados e com isto não estou a justificar, mas claro que já vivi situações - inclusive piores - e o que se passou foi um incidente em que tivemos o azar de o Valverde acabar com um golpe. Tem mais a ver com o azar, do que com o que realmente aconteceu. Os jogadores assumiram as consequências, pediram desculpas e estão preparados para defender a camisola do Real Madrid, sendo que no caso do Fede tem de esperar alguns dias», respondeu, garantindo que, apesar da multa aplicada, Tchouaméni «vai estar na lista» para o jogo com o Barcelona.

Arbeloa falou ainda sobre os casos de Mbappé, Ceballos e respondeu telegraficamente sobre… Mourinho.