O treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi questionado pelo treinador do Benfica, José Mourinho, na manhã deste sábado, numa altura em que é hipótese o regresso do português ao comando técnico da equipa espanhola para a próxima época.

Questionado sobre se continua a pensar que Mourinho é «um de nós» no Real Madrid, Arbeloa deu uma resposta telegráfica e a mais curta de uma longa conferência de imprensa de cerca de 25 minutos em que respondeu sobre os vários acontecimentos no balneário.

«Sim», disse Arbeloa, que já foi treinado por Mourinho no Real Madrid, já antes e depois de dar os seus esclarecimentos sobre os casos de Kylian Mbappé e Dani Ceballos, numa antevisão ao jogo com o Barcelona que ficou marcada também por explicações sobre o caso que envolveu Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni esta semana.

«Mbappé? Um jogador sair do treino a sorrir é tirar as coisas do contexto e fazê-las parecer fora do lugar. Todos sabemos o esforço que ele fez para vir para o Real Madrid e do que ele abdicou. Todos nós o vimos com o agasalho do Real Madrid quando era uma criança. Sinto-me completamente com a autoridade de um técnico do Real Madrid e os jogadores do Real Madrid, como quaisquer jogadores do mundo, têm de sentir que o treinador tem autoridade, não importa como se chama ou os anos de contrato que tem», referiu Arbeloa, sobre o francês, que é alvo de uma petição para deixar o clube espanhol.

Já sobre o caso com Ceballos e de onde surgem as fugas de informação, Arbeloa respondeu assim. «Eu não trabalho na CIA e não acuso os jogadores, nem ninguém, não posso fazê-lo, há muita gente à volta da equipa principal do Real Madrid. O que se passa com os meus jogadores vai ficar entre nós e eu vou dar o exemplo», afirmou, respondendo ainda sobre as informações que são expostas acerca do balneário.

«Expor informações sobre o que acontece no balneário parece-me uma traição a este emblema», rematou.