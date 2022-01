O Cádiz anunciou nesta terça-feira a saída de Álvaro Cervera do comando técnico do clube. Chega ao fim um percurso de seis épocas e meia, que fazem de Cervera o técnico com mais jogos no banco do clube do sul de Espanha.

Ao longo desse período, o treinador de 56 anos conseguiu subir o Cádiz da terceira divisão para a segunda e depois para o escalão maior de Espanha, onde o está pela segunda época consecutiva.

Apesar de ter renovado até 2024 no início da época, o 19.º lugar da Liga espanhola, com 14 pontos, levou a direção do Cádiz a abdicar do treinador.

Álvaro Cervera é o sexto treinador despedido esta época na Liga espanhola.