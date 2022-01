O treinador da Juventus Massimiliano Allegri fechou a porta à saída de Alvaro Morata nesta janela de transferências.

«O Morata não vai sair, é um jogador importante. O problema com ele é que lhe colaram um rótulo errado. Conversei com ele e disse-lhe para não sair daqui. Assunto encerrado», revelou o técnico italiano, numa altura em que a imprensa espanhola associa o nome do avançado ao Barcelona.

Já em sentido oposto, Allegri foi direto quanto ao futuro de Aaron Ramsey: «É um jogador que está de saída», assumiu.

Recorde-se que o internacional pelo País de Gales assinou a custo zero com a Juventus em julho de 2019. O médio de 31 anos nunca se afirmou em pleno no emblema de Turim, apesar de ter alinhado em 70 partidas.