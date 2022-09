Álvaro Morata regressou ao Atlético de Madrid neste verão, depois de um período de empréstimo à Juventus mas, no mercado de inverno, poderia ter rumado ao rival Barcelona.

«Houve a possibilidade de ir para o Barcelona. Fui falar com Allegri [treinador da Juventus] e ele disse-me que eu não ia sair de lá, que queria que eu jogasse com Vlahovic. Tive mais quatro ou cinco ofertas, todas muito boas, mas no final o Atlético também teve a última palavra», contou o internacional espanhol no programa El Larguero da Cadena SER, revelando ainda uma conversa com o treinador dos catalães.

«Xavi ligou-me e falei com ele sobre futebol. É uma honra que um treinador e ex-jogador como Xavi te tenha em consideração. Se o discurso me convenceu? Muito. Ainda por cima quando é alguém que vi jogar desde pequeno», acrescentou.

Morata confessou que João Félix é um dos companheiros com quem se entende melhor no At. Madrid e recusou a ideia de que existe uma relação de desgaste entre Diego Simeone e o plantel.

« Não acredito. Ele tem o seu método. É u m plantel com muitos jogadores e opções e, às vezes, ter tantas opções faz com que mude mais o plano, mas isso é bom para a equipa, torna-a mais competitiva», vincou.

Abordando os recente ataques racistas a Vinícius Júnior, o avançado dos colchoneros assumiu que ficou «triste» com tais episódios.