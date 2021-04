Em Espanha o Dia das Mentiras nem é assinalado a 1 de abril, mas sim a 28 de dezembro, só que Álvaro Morata está ao serviço da Juventus, e a esposa até é italiana, pelo que o avançado acabou por ser alvo de uma partida esta quinta-feira.

Alice Campello, a companheira de de Morata, gravou um vídeo que mostra o momento em que surge perto do jogador e atira-lhe um teste de gravidez, anunciando assim a chegada do quarto filho do casal.

Morata começou logo a dizer que era brincadeira, mas depois, com a insistência de Alice, começou a acreditar que ia ser pai novamente.

Só depois de um abraço de celebração é que a esposa confessou que era uma brincadeira do Dia das Mentiras, o que deixou o colega de Cristiano Ronaldo visivelmente irritado.

Ora veja o vídeo publicado no instagram: