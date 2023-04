O futebolista do Bodo/Glimt, Amahl Pellegrino, teve um domingo de sonho ao apontar um hat-trick na vitória por 4-0 sobre o Stabaek, na segunda jornada da liga de Noruega.

O avançado abriu o livro com um golaço logo aos três minutos. Virado para a linha lateral, sem visão de baliza, Pellegrino recebeu a bola com o pé direito, orientou-se para o alvo e, completamente à vontade, rematou em «banana» e a bola entrou mesmo junto ao canto superior contrário.

Pellegrino voltou a marcar por mais duas vezes e repetiu a dose com um golo semelhante.

O avançado de 32 anos, que tem dupla nacionalidade (Tanzânia) está, de resto, no top-10 pela Bota de Ouro nesta altura, no oitavo lugar. Até é o terceiro melhor marcador pela Bota de Ouro, com 25 golos, só atrás de 27 de Enner Valencia (Fenerbahçe) e 32 de Erling Haaland. O problema é que, para a Bota de Ouro - e infelizmente para o compatriota de Haaland - cada golo da liga norueguesa só conta 1,5 pontos para o ranking, ao contrário dos dois pontos para as ligas dos oito países melhor colocados da UEFA (a Noruega é 16.ª no ranking).