O presidente da federação de futebol da Nigéria revelou que abordou José Mourinho e José Peseiro para a sucessão de Gernot Rohr, selecionador que deixou o cargo em novembro último.



«Conversámos com três treinadores de topo. Peseiro, cujo nome já surgiu por aí, foi um deles. Posso dizer-vos que é um treinador de topo. Falámos ainda com Mladen (Krstajic), mas ele conseguiu trabalho num dos maiores clubes de Israel. (...) Estamos a fazer tudo o que é possível o que explica o mistério em torno do novo selecionador», referiu Amaju Pinnick, citado pelo jornal local «This Nigeria».



«Não vou dizer que não falámos com Mourinho porque falámos. O ministro do Desporto também falou com Mourinho e não há nada de errado com isso», acrescentou.



Refira-se que as Super-águias vão participar no Campeonato Africano das Nações no início de 2022. Estão inseridas no grupo D juntamente com Egito, de Queiroz, o Sudão e a Guiné-Bissau.