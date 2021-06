Jair Bolsonaro disse esta terça-feira ser a favor da realização da Copa América no Brasil.

«Fui consultado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, da nossa parte, é positivo», disse Bolsonaro em declarações aos apoiantes à porta de sua residência oficial em Brasília.

«Tem a Copa Libertadores, tem a Copa da América do Sul, agora estão vindo [jogos] das eliminatórias regionais para a Copa do Mundo do Qatar», acrescentou Bolsonaro em relação aos torneios que já se disputam no país há meses.

Recorde-se que a CONMEBOL anunciou a transferência da Copa América da Argentina para o Brasil nesta segunda-feira, mas o declarou o ministro brasileiro da Casa Civil disse já esta terça-feira que ainda nada está certo.

Nas últimas horas têm sido muitos os especialistas em saúde e vários setores públicos a alertarem para aquilo que consideram ser uma irresponsabilidade que o Governo cometerá caso acolha a Copa América, que inicialmente ia realizar-se na Colômbia, mas foi transferida no mês passado para a Argentina devido à convulsão social vivida naquele país. Entretanto, a Argentina anunciou que não vai organizar a prova devido ao descontrolo da pandemia.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no Mundo ao contabilizar mais de 460 mil vítimas mortais e mais de 16,9 milhões de casos confirmados de covid-19.