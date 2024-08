Juan Izquierdo, jogador do Nacional de Montevideo que sofreu uma arritmia cardíaca no jogo com o São Paulo para Libertadores, continua internado nos cuidados intensivos neurológicos do Hospital Israelita Albert Einstein.

Numa atualização do estado clínico do companheiro de equipa do ex-Sporting Coates, o hospital de São Paulo informa que o jogador permanece sob ventilação mecânica, mas os exames a que foi sujeito neste domingo mostram melhorias da atividade cerebral e um aumento da pressão intracraniana.

Recorde-se que o futebol profissional foi suspenso no Uruguai neste fim de semana.