Depois das declarações de Raphinha no podcast de Romário em que promete «porrada» à seleção argentina antes do encontro entre o Brasil e a «albiceleste» veio a já esperada reação argentina.

Di María, jogador do Benfica, comentou com uma série de emojis a rir numa publicação do Instagram da SportsCenter ESPN, com o excerto do avançado brasileiro na entrevista com Romário.

Já o jornal desportivo argentino, Olé, foi mais longe e fez «uma chamada» a Otamendi [Benfica] e a Cristian Romero [Tottenham] os centrais titulares da Argentina, com uma imagem de Raphinha e uma mensagem curta: «Já sabem o que têm de fazer».

Um jogo dos mais «quentes» do mundo que acabou de ficar ainda mais escaldante mas ainda fora das quatro linhas. O Brasil joga frente à Argentina à meia-noite de quarta-feira para a qualificação rumo ao Mundial 2026. A seleção canarinha está na terceira posição da fase de apuramento sul-americana, com 21 pontos, menos sete do que a líder Argentina.