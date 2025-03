Já são conhecidos os grupos da Libertadores 2025! Na madrugada desta terça-feira, a CONMEBOL realizou o sorteio em Luque, no Paraguai.

Ora, liderados por portugueses, o Palmeiras de Abel Ferreira e o Botafogo de Renato Paiva vão tentar conquistar novamente o título sul-americano.

O Verdão está no Grupo G com o Bolívar (Bolívia), o Sporting Cristal (Peru) e o Cerro Porteño (Paraguai). O Botafogo, campeão em título com Artur Jorge, está no Grupo A com o Estudiantes (Argentina), o Universidad de Chile (Chile) e o Carabobo (Venezuela).

Relativamente ao calendário, a fase de grupos arranca a 1 de abril e termina a 29 de maio. A final está marcada para 29 de novembro.

No que toca à Taça Sul-Americana, destaque para o Cruzeiro de Leonardo Jardim que ficou no Grupo E. O Vasco da Gama de Nuno Moreira foi sorteado para o Grupo G.