A Venezuela, sob o comando de José Peseiro, arrancou esta terça-feira a primeira vitória na fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022, ao bater o Chile, em casa, por 2-1.

A seleção Vinotinto entrou no jogo a ganhar, com Luis Del Pino a abrir o marcador logo aos 9 minutos, mas o Chile chegou ao empate seis minutos depois, com um golo de Arturo Vidal.

O jogo seguiu equilibrado, mas Salomon Rondon recuperou a vantagem da Venezuela já perto do final, aos 81 minutos, garantindo o primeiro triunfo na era Peseiro.

Com esta vitória, a Venezuela, que até aqui somava três derrotas, garantiu os primeiros três pontos nesta fase de qualificação que é liderada pelo Brasil. O Chile, por seu lado, soma apenas 4 pontos e está no sexto lugar.