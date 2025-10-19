O avançado internacional argelino Amine Gouiri vai ser operado ao ombro direito, desfalcando o Marselha por três meses, anunciou o líder da Liga francesa de futebol, e próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

«A cirurgia, decidida de mútuo acordo entre jogador e clube, segue-se a vários episódios de deslocação do ombro nos últimos meses. Gouiri enfrenta um processo de reabilitação de duração estimada de cerca de três meses», pode ler-se em comunicado dos marselheses.

O avançado de 25 anos já não alinhou, hoje, no triunfo por 6-2 ante o Le Havre, que deixou a equipa orientada por Roberto de Zerbi na liderança da Ligue 1, depois de se ter lesionado ao serviço da Argélia, num triunfo por 2-1 ante o Uganda, na terça-feira.

Gouiri vai, assim, falhar a visita de quarta-feira ao estádio do Sporting, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e fica com missão muito dificultada para ainda poder ser convocado para a Taça das Nações Africanas, pela Argélia, em dezembro.