Jan Vertonghen vai continuar a jogar no Anderlecht mais um ano.

O defesa-central de 37 anos esteve ao serviço da Bélgica no Euro 2024, e no final da prova retirou-se da seleção. Ao mesmo tempo, terminou contrato com o emblema belga no dia 30 de junho.

Esta quarta-feira, no entanto, o Anderlecht anunciou que Vertonghen, capitão de equipa, prolongou o vínculo por mais um ano, até ao final da temporada de 2024/25.

«Claramente ainda não estava pronto para me despedir do Anderlecht. Sinto-me completamente em casa e sinto o carinho dos adeptos e das pessoas do clube. Isso convenceu-me a ficar mais um ano», confessou o antigo jogador do Benfica, aos meios de comunicação do clube.

Na época passada, Vertonghen marcou três golos e fez uma assistência em 36 jogos pelo Anderlecht.