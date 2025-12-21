O futebolista brasileiro do Fenerbahçe, Anderson Talisca, é baixa até um mês na equipa turca, depois de se ter lesionado no jogo de sábado ante o Eyupspor.

Em comunicado, na manhã deste domingo, o Fenerbahçe informa que Talisca, depois de ter realizado uma ressonância magnética, viu ser-lhe detetada «uma distensão e sangramento no músculo da parte inferior da perna direita». O clube adianta ainda que «o tratamento já foi iniciado».

O clube não adianta o tempo de paragem, mas a generalidade da imprensa turca dá conta de que o ex-Benfica vai parar entre três a quatro semanas.

No sábado, Talisca foi titular e fez um golo e uma assistência na vitória ante o Eyupspor, fora de casa, por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da liga turca.