Anderson nunca atingiu o potencial que lhe foi reconhecido desde a adolescência. O próprio internacional brasileiro assumiu que poderia ter estado entre os melhores do mundo quando jogou «se tivesse tido cinco por cento da mentalidade de Cristiano Ronaldo».



«Se tivesse tido cinco por cento da mentalidade de Cristiano Ronaldo poderia ter estado entre os melhores do mundo. Assumo-o agora. Tinha talento e qualidade. Com um pouco mais de cabeça... Tive uma carreira bonita porque ganhei muitas coisas, mas poderia ter chegado muito mais longe. Há que ser sincero. Com cinco por cento de Cristiano... ainda jogaria facilmente num nível alto», confessou, em entrevista ao diário Sport.



«O Cristiano é um ídolo. É único como Messi. É difícil tentar compará-los. Trabalhei de perto com o Cristiano enquanto apenas defrontei o Messi. O Ronaldo surpreende-te a cada momento. Pensa 100 por cento em futebol. Acaba o jogo e vai para casa recuperar. É um grande profissional e um grande amigo. Muita gente não sabe, mas ajuda muito as pessoas. Tem muito bom coração. Dava-me boleia para o treino e preocupava-se. Foi importantíssimo para mim em Inglaterra», acrescentou.



Apesar de não ter cumprido tudo o que prometia, o ex-médio passou pelo FC Porto, clube de onde se transferiu para o Manchester United. Nos red devils, Anderson lembrou a conquista da final da Champions em 2008 contra o Chelsea, em Moscovo, nos penáltis.



«Ao longo da minha carreira tive dois grandes momentos. O primeiro foi com o Grémio, a equipa da minha cidade, na "batalha dos aflitos". Subimos à Série A no play-off com seis jogadores no campo. O outro foi a final da Champions de 2008. Não cheguei a tocar na bola e fomos para penáltis. Quem disse a Ferguson que eu tinha de marcar foi o Ryan Giggs. "O Anderson chuta bem". Entrei em campo só para isso», recordou.



O canarinho assumiu ter terminado a carreira com vários arrependimentos. «Arrependo-me de ter sido pouco profissional, de não ter ouvido as pessoas que me tentavam ajudar. Se tivesse estado mais concentrado no futebol... tinha qualidade de sobra. A minha cabeça não ajudou. Só com o passar do tempo é que percebes. O futebol mudou. Antes era mais difícil, agora é mais fácil. As coisas mudam. Hoje qualquer jogador com capacidade física e que corra muito tem mais valor. Não tem de pensar tanto.»



Grémio, FC Porto, Man. United, Fiorentina, Internacional, Coritiba e Adana Demirspor foram os clubes nos quais Anderson fez carreira.