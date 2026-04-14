Andoni Iraola vai deixar de ser o treinador do Bournemouth, findando a sua ligação no comando técnico do clube ao fim da época 2025/26.

«O AFC Bournemouth confirma que o treinador Andoni Iraola deixará o clube no final da temporada 2025/26, encerrando seu bem sucedido período de três anos», refere o Bournemouth, em comunicado.

Segundo avança a BBC, o Bournemouth tentou convencer Iraola a continuar como treinador do clube mas, por fim, não houve um acordo. O mesmo meio inglês acrescenta que, durante 15 meses, figuras importantes do clube foram tendo conversas com o treinador, no sentido de perceber o que é que era preciso para que o espanhol seguisse no cargo.

No entanto, informa a BBC, as questões sobre uma eventual continuidade ou saída não eram relacionadas com dinheiro, ou discordâncias com a administração do Bournemouth. Por outro lado, Iraola terá também dado peso importante à sua família, numa altura em que há rumores de que o técnico de 43 anos pode voltar ao Athletic Bilbao, agora como treinador.

Iraola, que é do País Basco, onde fez quase toda a carreira de futebolista no Athletic Bilbao, além de ter jogado um ano no CD Baskonia na transição para sénior, findou a carreira de atleta com uma passagem pelo New York City FC, entre 2015 e 2016. Pode agora, cerca de 11 anos depois, voltar a casa. Por outro lado, a BBC avança que Iraola também está na lista de alvos do Crystal Palace para suceder a Oliver Glasner em 2026/27.

Além de Iraola, o preparador físico, Pablo de la Torre, também deixará o clube depois do fim da época.

«Foi uma honra treinar o Bournemouth e estou orgulhoso do que conquistámos juntos. Sou grato aos jogadores e à comissão técnica com quem trabalhei, assim como ao Bill [ndr: Bill Foley, presidente], que tornaram a minha passagem por aqui tão especial. Sinto que este é o momento certo para me afastar, mas guardarei sempre ótimas lembranças deste clube», referiu Iraola, citado no comunicado do clube.

O português Tiago Pinto, diretor geral de futebol do clube, também reagiu à saída. «Tenho muita admiração pelo Andoni, tanto como treinador, quanto como pessoa. A sua atenção aos detalhes, inteligência tática e capacidade de extrair o melhor dos jogadores são algo que vimos todos os dias. É claro que respeitamos a sua decisão e agradecemos por tudo o que ele fez por este clube nos últimos três anos», afirmou.