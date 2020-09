As Ilhas Faroé continuam em grande no Grupo 1 da Liga D da Liga das Nações, somando duas vitórias em dois jogos: este domingo, a formação do norte da Europa foi vencer ao terreno de Andorra por 1-0. Klaemint Olson fez o único golo da partida, aos 30 minutos, num grande gesto à boca da baliza: um golo de calcanhar em grande estilo.

Com este triunfo, as Ilhas Faroé mantêm a liderança, agora com seis pontos, mais quatro pontos do que o segundo classificado, que é a Letónia: os letões somaram o segundo empate em duas jornadas, desta vez em Malta. Nwoko, aos 15 minutos, colocou a equipa da casa a ganhar, mas um autogolo de Guillaumier fez o resultado final aos 25 minutos.