VÍDEO: André Almeida assiste, mas At. Madrid impõe derrota ao Valência
Koke e Griezmann deram vitória à equipa da capital espanhola (2-1)
O médio português André Almeida assistiu Lucas Beltrán para golo numa bela jogada coletiva do Valência, aos 63 minutos, mas a equipa treinada por Carlos Corberán perdeu por 2-1 na visita ao Atlético de Madrid, ao início da tarde deste sábado, em jogo da 16.ª jornada da liga espanhola.
Num jogo em que Thierry Correia e André Almeida foram titulares e fizeram todo o jogo pelos visitantes, a equipa da casa, treinada por Diego Simeone, abriu o marcador por Koke, aos 17 minutos, num remate na área após um canto, tendo chegado ao golo da vitória por Antoine Griezmann, ao minuto 74. O francês fez um belo golo, de pé esquerdo, após uma grande receção de bola, com o mesmo pé, na sequência de uma bola colocada por Marc Pubill na área.
Com este resultado, o Valência vê findada a melhor sequência de jogos sem perder na liga (quatro, com uma vitória e três empates) e mantém-se com 15 pontos, no 17.º lugar. Pode, porém, cair para zona de descida se o Maiorca (18.º com 14 pontos) vencer o Elche este sábado.
O Atlético de Madrid reforça o quarto lugar, tendo agora 34 pontos, garantindo que, no mínimo, não perde terreno para o líder Barcelona (40 pontos e menos um jogo), para Real Madrid (36 pontos e menos um jogo) e Villarreal (35 pontos e menos dois jogos).