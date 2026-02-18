André Gomes está de saída do Lille, conforme informou o treinador do clube em conferência de imprensa.

No clube desde 2024 e na sua segunda passagem pela formação francesa, o médio de 29 anos tem tido pouca utilização nesta temporada. Com apenas sete minutos disputados em dois jogos na Ligue 1, André Gomes pode seguir a sua carreira nos Estados Unidos da América.

Bruno Génésio, treinador do Lille, confirmou esta quarta-feira que o campeão europeu em 2016 ao serviço da seleção portuguesa está «no processo de sair». Segundo o L'Équipe, o jogador de 32 anos tem sido associado à MLS, mais precisamente ao Columbus Crew.

Ao serviço do Lille, André Gomes realizou um total de 53 jogos, quatro golos e duas assistências.