André Onana, guarda-redes do Ajax, esteve envolvido num acidente aparatoso nos Camarões.

A viatura na qual seguia o guarda-redes teve um choque frontal com outro carro na zona de Douala, a maior cidade deste país africano.

Apesar dos danos causados nos veículos, a imprensa local avança que o guarda-redes está bem e já se juntou aos companheiros da seleção. Segundo o site «camfoot» um outro ocupante da viatura de Onana ficou ferido.

André Onana, recorde-se, defendeu a baliza do Ajax no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo sido muito criticado pela ação no golo de Darwin que ditou o afastamento da prova para a equipa dos Países Baixos.

Cameroon 🇨🇲 and @AFCAjax goalkeeper Andre Onana involved in a nasty car crash while on his way from Yaoundé to Douala to join the Indomitable Lions camp for World Cup play-off against Algeria 🇩🇿.



The 25-year-old shot stopper is fine and fit for the double-header games.#WCQ2022 pic.twitter.com/xQcJulXgyO