A França anunciou, esta sexta-feira, a lista de 18 futebolistas convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, na qual sobressai o nome do defesa Malang Sarr, que jogou no FC Porto em 2020/2021, cedido pelo Chelsea.

Nesta lista, destaque ainda para outros nomes, como o do experiente avançado de 35 anos André-Pierre Gignac ou do extremo Florian Thauvin, de 28 anos, ambos jogadores do Tigres do México e que contam com internacionalizações na seleção principal de França.

Na lista está também o nome do jovem prodígio Eduardo Camavinga, médio de 18 anos do Rennes que já tem três internacionalizações e um golo pela seleção A dos gauleses.