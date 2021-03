O internacional francês André-Pierre Gignac continua, aos 35 anos, a fazer golos na América Central, ao serviço do Tigres do México, depois de uma carreira quase toda feita em França, no Marselha, Toulouse, Lorient e Pau FC. Recentemente, fez mesmo o golo que eliminou o Palmeiras do treinador português Abel Ferreira no Mundial de Clubes, nas meias-finais.

Desde 2015 a viver a sua primeira, única e grande aventura fora de território gaulês, Gignac revelou, na quarta-feira, que o seu percurso podia ter passado por Espanha e teve até um… «bom presunto» como modo de incentivo, quando o Valência o tentou contratar, antes de rumar do Toulouse ao Marselha.

«Eu recusei o Valência um pouco antes [ndr: de rumar ao Marselha]. Enviaram-me um avião com um bom presunto. Assumo, deram-me vontade. Mas recusei. Foi na época de Unai Émery, com o Jérémy Mathieu. Eles vieram explicar-me o sistema tático, mas recusei. Depois, o Jean-Christophe Cano [ndr: o seu agente] veio dizer-me: ‘André, tens o Liverpool ou o Marselha’. Eu respondi: ‘podes rasgar os papéis do Liverpool, vamos para o Marselha. E foi isso», afirmou, em declarações à RMC Sport.