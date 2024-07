André Silva tem o futuro em aberto com mais uma nova pré-temporada. O avançado português, que outrora era quase indiscutível na seleção, está agora numa fase mais incerta da carreira, com lesões frequentes.

Na época passada, Silva marcou apenas quatro golos em 26 jogos pela Real Sociedad, onde esteve emprestado. Agora, em declarações ao jornalista Fabrizio Romano, faz uma retrospetiva.

«Consegui 26 golos e 17 assistências nas minhas duas primeiras épocas no Leipzig, e 29 golos e 10 assistências na época anterior no Frankfurt. Na época passada, o empréstimo à Sociedad encaixei mal, mas isso acontece. No futebol, como na vida, aprendemos com as nossas experiências», começou por dizer.

Depois, André Silva deu a entender que quer ganhar um lugar no Leipzig. «Estou entusiasmado por estar de volta ao Leipzig e ansioso por atacar a Liga dos Campeões esta época. Sinto-me fresco e sei que, com este estado de espírito, os golos vão aparecer», disse.

O jogador formado no FC Porto pertence ao Leipzig desde 2021, depois de duas boas temporadas no Eintracht Frankfurt. Já jogou também no AC Milan e Sevilha.

