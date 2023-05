O Leipzig recebeu e venceu o Werder Bremen por 2-1, este domingo, no jogo que encerrou a 32.ª e antepenúltima jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Num jogo em que o avançado português André Silva voltou a ser suplente não utilizado, tal como nos dois jogos oficiais anteriores, ambos contra o Friburgo (para a liga e para a Taça), o Leipzig deu a volta ao resultado na reta final.

Depois de um golo anulado a Nkunku ao minuto 65, o Leipzig foi da possível vantagem à desvantagem, fruto de um golo de Leo Bittencourt, ao minuto 70. Porém, Willi Orban (87m) e Dominik Szoboszlai (90+6m) deram os três pontos aos comandados de Marco Rose.

Na classificação, o Leipzig é terceiro, com 60 pontos, menos sete do que o Borussia Dortmund e menos oito do que o líder Bayern Munique, equipas que já não consegue alcançar. Logo atrás está o Union Berlim, quarto com 59 pontos. O Bremen é 12.º, com 35 pontos.

No outro jogo do dia, o Estugarda, com Tiago Tomás a titular, empatou na receção ao Bayer Leverkusen (1-1). O Estugarda adiantou-se aos 57 minutos, de penálti, por Sehrou Guirassy, mas Exequiel Palacios fez, ao minuto 70, o empate para o adversário da Roma de José Mourinho nas meias-finais da Liga Europa. Tiago Tomás saiu ao minuto 74.

O Estugarda continua em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, com 29 pontos, mais quatro do que o Hertha Berlim, último com 25, mas ainda matematicamente com hipóteses de salvação. No 16.º lugar, o de play-off para não descer, surge o Schalke 04 com 30. Na zona de manutenção direta, o Bochum ocupa a última vaga: é 15.º, com 31 pontos.

Já o Leverkusen, antes da receção europeia à Roma, fica agora com 49 pontos, no sétimo lugar.